В России разрабатывают две новые вакцины от туберкулеза

В России работают над двумя новыми взрослыми вакцинами от туберкулеза.
Главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева рассказала, что в настоящее время препараты проходят различные фазы клинических исследований. По словам специалиста, существующая вакцина БЦЖ защищает от тяжелых форм заболевания, но не предотвращает его полностью. Чтобы усилить ее действие, ведущие научные центры страны создали новые бустерные вакцины, сообщает РИА Новости.
Как следует из презентации врача, в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработаны две инъекционные вакцины. Одна из них, профилактическая GamTBvac, сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Вторая, лечебная GamLTBvac, завершила доклинические исследования.
Параллельно в НИИ гриппа имени Смородинцева ведется разработка векторной вакцины против туберкулеза. Этот препарат завершил вторую фазу клинических исследований и будет вводиться интраназально.
Неделю профилактики инфекционных заболеваний запустили в честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.