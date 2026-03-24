В Петербурге новый случай заражения оспой обезьян

В Петербурге выявлен еще один заболевший оспой обезьян.

Палата. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники в медицинских кругах, пациент был госпитализирован и находится под наблюдением врачей. Подробности о его состоянии и обстоятельствах заражения пока не раскрываются, однако ряж СМИ пишут, якобы его положили в инфекционное отделение больницы имени Боткина.

С начала года в России зарегистрировано пять случаев госпитализации с подозрением на это заболевание. Два из них пришлись на Петербург, три — на Московскую область.

В феврале Роспотребнадзор сообщал о двух заболевших туристах, вернувшихся в Петербург из Таиланда. Тогда пациентов госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а контактных с ними лиц взяли под наблюдение, а комздраве Петербурга оценили риск вспышки, заявив, что опасности нет.

В январе два человека с подозрением на оспу обезьян были госпитализированы в Подмосковье. При этом случаи в Петербурге и Москве не связаны.

По словам врачей, на первых стадиях заболевание может проявляться головной и мышечной болью, а также увеличением лимфатических узлов. Основной путь передачи — тесный контакт с человеком, имеющим симптомы инфекции. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены.

В свою очередь, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в феврале заявил, что новые завозные случаи оспы обезьян в России, в том числе в Петербурге, связаны с дефицитом ультрафиолета. Подобная картина характерна для того времени года.

«Для этого периода (завозы оспы обезьян — ред.) более характерны, поскольку воздушно-капельный механизм передачи, вот такой вот период, когда люди в стесненных условиях, когда нету ультрафиолета, который сам по себе является дезинфектантом», — пояснил Онищенко в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что хотя вирус мутирует, он пока еще не достиг «главного в своих возможностях». Оспа обезьян не передается воздушно-капельным путем. Такое возможно лишь в случае очень длительного контакта с зараженным.

