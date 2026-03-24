В Петербурге новый случай заражения оспой обезьян

В Петербурге выявлен еще один заболевший оспой обезьян.
С начала года в России зарегистрировано пять случаев госпитализации с подозрением на это заболевание. Два из них пришлись на Петербург, три — на Московскую область.
В феврале Роспотребнадзор сообщал о двух заболевших туристах, вернувшихся в Петербург из Таиланда. Тогда пациентов госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а контактных с ними лиц взяли под наблюдение, а комздраве Петербурга оценили риск вспышки, заявив, что опасности нет.
В январе два человека с подозрением на оспу обезьян были госпитализированы в Подмосковье. При этом случаи в Петербурге и Москве не связаны.
По словам врачей, на первых стадиях заболевание может проявляться головной и мышечной болью, а также увеличением лимфатических узлов. Основной путь передачи — тесный контакт с человеком, имеющим симптомы инфекции. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены.
«Для этого периода (завозы оспы обезьян — ред.) более характерны, поскольку воздушно-капельный механизм передачи, вот такой вот период, когда люди в стесненных условиях, когда нету ультрафиолета, который сам по себе является дезинфектантом», — пояснил Онищенко в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что хотя вирус мутирует, он пока еще не достиг «главного в своих возможностях». Оспа обезьян не передается воздушно-капельным путем. Такое возможно лишь в случае очень длительного контакта с зараженным.