Онколог Каприн назвал первые признаки рака кожи

Главный онколог Минздрава, гендиректор МНИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн назвал первые симптомы, которые могут указывать на онкологию кожи.
Особенно важно, по его словам, следить за появлением новых родинок.
«Принцип простой: если образование заметно меняется, то его нужно показать специалисту»,
— объяснил Каприн.
Он отметил, что люди с большим количеством родинок относятся к группе повышенного риска, им нужно регулярно проходить дерматоскопическое обследование. Однако само по себе наличие родинок, безусловно, не означает, что человек обязательно заболеет раком.
Ранее в центре Гамалеи рассказали, что ученые разрабатывают персонализированные вакцины от рака сразу для двух онкобольных пациентов с меланомами.
Вакцины от онкологии и другие современные способы борьбы с болезнью также планируют включить в ОМС.