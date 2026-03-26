Онколог Каприн назвал первые признаки рака кожи

Главный онколог Минздрава, гендиректор МНИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн назвал первые симптомы, которые могут указывать на онкологию кожи.

По его словам, поводом для обращения к врачу могут стать новые или изменяющиеся образования на коже, а также длительные симптомы, которые не имеют понятного объяснения. Об этом пишет РИА Новости.

Особенно важно, по его словам, следить за появлением новых родинок.

«Принцип простой: если образование заметно меняется, то его нужно показать специалисту»,

— объяснил Каприн.

Он отметил, что люди с большим количеством родинок относятся к группе повышенного риска, им нужно регулярно проходить дерматоскопическое обследование. Однако само по себе наличие родинок, безусловно, не означает, что человек обязательно заболеет раком.

Как добавил онколог, здесь важна совокупность факторов: фототип кожи, ультрафиолетовое воздействие, наследственность, предрасположенность.

Ранее в центре Гамалеи рассказали, что ученые разрабатывают персонализированные вакцины от рака сразу для двух онкобольных пациентов с меланомами.

Вакцины от онкологии и другие современные способы борьбы с болезнью также планируют включить в ОМС.

