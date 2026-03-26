Росздравнадзор опроверг слухи о нехватке вакцин от бешенства для животных

Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците лекарств от бешенства для животных.
Лекарственные препараты для профилактики бешенства регулярно поступaют в гражданский оборот, а необходимые вакцины и антирабический иммуноглобулин имеются в достаточном количестве, заверили в Росздравнадзоре.
В ведомстве уточнили, что за первые три месяца 2026 года в оборот выпущено около 530 тыс. доз вакцины для профилактики бешенства и более 160 тыс. млн антирабического иммуноглобулина. Эти показатели соответствуют уровню прошлого года. Росздравнадзор регулярно проводит совещания с регионами по вопросам своевременной закупки препаратов для профилактики и лечения бешенства.
Локальные перебои в отдельных регионах, по данным ведомства, возникают исключительно по организационным причинам. Для оперативного решения таких вопросов Росздравнадзор призывает граждан сообщать о проблемах с лекарственным обеспечением по телефону горячей линии: 8-800-550-99-03.
Кроме того, на рост заболеваемости повлияли погодные условия: из-за рекордного количества снега зимой дикие животные столкнулись с нехваткой корма и в поисках пищи контактировали с невакцинированным домашним скотом, заражая его. В начале марта у владельцев подсобных хозяйств в нескольких районах области начали изымать и уничтожать животных. В региональном Минсельхозе пообещали, что граждане получат компенсацию. На возмещение ущерба предусмотрено около 200 млн рублей.