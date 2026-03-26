Ученые СПбПУ разработали новый метод лучевой терапии при раке груди

Специалисты СПбПУ в составе научного коллектива разработали новый метод доставки изотопа радий-223 внутрь злокачественной опухоли молочной железы.
В России ежегодно регистрируют более 80 тыс. новых случаев рака молочной железы, риск заболеть среди россиянок составляет 6,45%, средний возраст заболевших — 61 год. Ранее научная команда СПбПУ доказала эффективность использования для терапии рака груди радиофармпрепарата на основе изотопа радий-223, который в медицинской практике применяется для борьбы с мeтастазами при раке простаты.
По словам Ахметовой, препарат проникает внутрь раковых клеток, но не выходит за пределы опухоли — радиация действует именно на опухолевые клетки, не затрагивая соседние органы. В зависимости от медицинской задачи носитель может иметь микро- или наноразмеры.
Исследования на мышах с линией клеток рака молочной железы 4Т1 показали, что изотоп накапливается в опухолевой ткани без высвобождения в здоровые органы и оказывает выраженный противоопухолевый эффект: замедление роста опухоли составляет 76-83%, что подтверждено гистологическим и биохимическим анализом крови.
В перспективе разработка позволит совмещать радиотерапию и химиотерапию при раке груди. Доставку радиофармпрепаратов на носителях в виде каркасов можно будет транслировать в широкую клиническую практику.
