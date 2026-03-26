Ученые СПбПУ разработали новый метод лучевой терапии при раке груди

Специалисты СПбПУ в составе научного коллектива разработали новый метод доставки изотопа радий-223 внутрь злокачественной опухоли молочной железы.

Жанровое фото: Pxhere
По мнению исследователей, это позволит снизить побочные эффекты при лучевой терапии рака груди: эксперименты на мышах показали, что радиофармпрепарат действует локально, не затрагивая здоровые органы. Результаты были опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

В России ежегодно регистрируют более 80 тыс. новых случаев рака молочной железы, риск заболеть среди россиянок составляет 6,45%, средний возраст заболевших — 61 год. Ранее научная команда СПбПУ доказала эффективность использования для терапии рака груди радиофармпрепарата на основе изотопа радий-223, который в медицинской практике применяется для борьбы с мeтастазами при раке простаты.

В новом исследовании ученые разработали способ радиомечения с использованием мeталл-органических каркасов — структур, способных «запаковывать» и доставлять различные вещества. Как пояснила младший научный сотрудник лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Дарья Ахметова, изотоп радий-223 прикрепляется на носителе поверхностно и удерживается стабильно. При введении носителя в опухоль молочной железы изотоп не «отваливается», а остается в нужном месте и воздействует на нее. В настоящее время научная группа использует локальную модель введения: органический каркас с изотопом вводится шприцем непосредственно в опухоль.

По словам Ахметовой, препарат проникает внутрь раковых клеток, но не выходит за пределы опухоли — радиация действует именно на опухолевые клетки, не затрагивая соседние органы. В зависимости от медицинской задачи носитель может иметь микро- или наноразмеры.

Исследования на мышах с линией клеток рака молочной железы 4Т1 показали, что изотоп накапливается в опухолевой ткани без высвобождения в здоровые органы и оказывает выраженный противоопухолевый эффект: замедление роста опухоли составляет 76-83%, что подтверждено гистологическим и биохимическим анализом крови.

В перспективе разработка позволит совмещать радиотерапию и химиотерапию при раке груди. Доставку радиофармпрепаратов на носителях в виде каркасов можно будет транслировать в широкую клиническую практику.

Недавно Мойка78 рассказывала, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают две индивидуальные мРНК-вакцины для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или мeтастатической меланомой.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в НМИЦ гематологии рассказал, что в ближайшее время CAR-T-клеточная терапия и другие современные методы лечения онкологических заболеваний будут включены в программу государственных гарантий и станут доступны по полису обязательного медицинского страхования. Также в систему ОМС войдут вакцины от рака.

Добровольцев для исследования индивидуальной мРНК-вакцины нашли еще в феврале 2025 года. Производство одной дозы обходится примерно в 300 тыс. рублей, однако для пациентов вакцина будет бесплатной.

