Герпетолог Рыбалтовский назвал ошибки при встрече с гадюкой, которые могут стоить здоровья и даже жизни

Герпетолог Евгений Рыбалтовский рассказал о главных ошибках при встречи с гадюкой.
Рыбалтовский отметил, что в прошлом году появилась статистика, которая удивила СМИ. Согласно ей, чаще всего кусают женщин, и это связано с тем, что они чаще собирают ягоды. Женщина, ползущая на четвереньках и не обращающая внимания на окружающее, может случайно тыкнуть пальцем в находящуюся рядом змею.
По словам эксперта, встреча с гадюкой обычно не заканчивается нападением, и чаще всего укус не приводит к летальному исходу. Однако важно помнить, что укус может вызвать отек и длительную боль, при этом случаи смертельного исхода происходят крайне редко, обычно раз в несколько лет. Наиболее уязвимыми являются аллергики, у которых может развиться анафилактический шок или отек Квинке, а также люди с проблемами почек, так как яд оказывает нагрузку на этот орган. Укус в лицо или шею также может привести к удушью.
Рыбалтовский добавил, что гадюки могут встречаться в местах, где собирают ягоды и грибы, а также на солнечных участках, тогда как в темных лесах их обычно меньше.
В завершение Рыбалтовский сказал, что при укусе в палец следует снять кольца, так как может развиться сильный отек. Важно пить много воды, сохранять спокойствие и двигаться к населенному пункту для обращения в медицинское учреждение.
Ранее Мойка78 рассказывала, что, как сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков, из-за аномального тепла в Ленобласти массово начали просыпаться гадюки. В этом году змеи проснулись примерно на две недели раньше срока. Это происходит, когда температура почвы прогревается до 10-15 градусов. Норы змей находятся на глубине около двух метров, однако рептилии чувствуют прогрев земли и вылезают наружу погреться.
«Они очень активные и, на удивление, шустрые. Одна даже подползла к моему рюкзаку, чтобы погреться»,
— рассказал биолог.
При этом в случае наступления холодов рептилии же легко сумеют переждать в своих убежищах.