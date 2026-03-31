Герпетолог Рыбалтовский назвал ошибки при встрече с гадюкой, которые могут стоить здоровья и даже жизни

Герпетолог Евгений Рыбалтовский рассказал о главных ошибках при встречи с гадюкой.

Эксперт объяснил, что гадюка часто кусает человека из-за его неосторожности или любопытства. Поэтому не следует тыкать в змею палками или руками. Если человек увидел гадюку, ему лучше просто пройти мимо. Если же он начинает пытаться взаимодействовать с ней, убить или поймать, это может привести к укусу, сообщает издание «Абзац».

Рыбалтовский отметил, что в прошлом году появилась статистика, которая удивила СМИ. Согласно ей, чаще всего кусают женщин, и это связано с тем, что они чаще собирают ягоды. Женщина, ползущая на четвереньках и не обращающая внимания на окружающее, может случайно тыкнуть пальцем в находящуюся рядом змею.

По словам эксперта, встреча с гадюкой обычно не заканчивается нападением, и чаще всего укус не приводит к летальному исходу. Однако важно помнить, что укус может вызвать отек и длительную боль, при этом случаи смертельного исхода происходят крайне редко, обычно раз в несколько лет. Наиболее уязвимыми являются аллергики, у которых может развиться анафилактический шок или отек Квинке, а также люди с проблемами почек, так как яд оказывает нагрузку на этот орган. Укус в лицо или шею также может привести к удушью.

Рыбалтовский добавил, что гадюки могут встречаться в местах, где собирают ягоды и грибы, а также на солнечных участках, тогда как в темных лесах их обычно меньше.

Если человека укусила гадюка, эксперт посоветовал отсосать яд, так как он разрушается слюной. Однако ранее врач-терапевт Дмитрий Мащенко в беседе с Мойкой78 пояснил, что одним из основных недостатков данного подхода является повышенный риск инфицирования, так как слюна содержит бактерии, которые могут попасть в рану во время отсасывания. Кроме того, отсасывание, скорее всего, не позволит полностью удалить яд, так как его часть может остаться в глубоких тканях под кожей. По словам Мащенко, если яд отсасывает другой человек, существует риск, что он сам может получить дозу яда.

В завершение Рыбалтовский сказал, что при укусе в палец следует снять кольца, так как может развиться сильный отек. Важно пить много воды, сохранять спокойствие и двигаться к населенному пункту для обращения в медицинское учреждение.

Ранее Мойка78 рассказывала, что, как сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков, из-за аномального тепла в Ленобласти массово начали просыпаться гадюки. В этом году змеи проснулись примерно на две недели раньше срока. Это происходит, когда температура почвы прогревается до 10-15 градусов. Норы змей находятся на глубине около двух метров, однако рептилии чувствуют прогрев земли и вылезают наружу погреться.

«Они очень активные и, на удивление, шустрые. Одна даже подползла к моему рюкзаку, чтобы погреться»,

— рассказал биолог.

При этом в случае наступления холодов рептилии же легко сумеют переждать в своих убежищах.

