Первый пациент получил российскую вакцину против рака

Первый пациент с онкологией получил персонализированную онковакцину, разработанную в России.

Жанровое фото: abn.agency
Первым получателем противоопухолевой мРНК-вакцины «Неоонковак» стал пациент из Курской области с меланомой кожи. Как сообщили в Минздраве РФ, сейчас 60-летний пациент находится в процессе иммунотерапии.

Вакцина для этого пациента станет средством контроля над заболеванием.

Само ведение проводится поэтапно. Дозу вводят в первый, восьмой и пятнадцатый дни с эскалацией, далее – один раз в 21 день. Подготовка препарата осуществляется индивидуально.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в НМИЦ гематологии заявил, что в ближайшем будущем CAR-T-клеточная терапия и другие современные методы лечения онкологических заболеваний будут включены в программу государственных гарантий и станут доступны по ОМС.

В полис обязательного медицинского страхования намерены включить и вакцины от рака. Производство одной дозы обойдется государству в 300 тысяч рублей. Пациенты, однако, не заплатят ни копейки.

