Офтальмолог Левина предупредила о потере зрения из-за частого ношения цветных линз

Врач-офтальмолог Мария Левина рассказала, к каким опасным последствиям для глаз могут привести цветные линзы.

Фото: сгенерировано нейросетью

Медик отметила, что любые контактные линзы — это медицинское изделие. Если использовать его неправильно, оно может нанести вред, сообщает издание «Абзац».

Левина объяснила, что цветные линзы обычно толще обычных, из-за чего глаз получает меньше кислорода. Можно столкнуться с гипоксией, отеком и дискомфортом в глазах. Чаще всего проблемы возникают из-за того, что люди нарушают правила: не моют руки, спят в линзах, для их хранения используют воду из-под крана.

Особенно рискуют те, кто плавает в линзах в бассейнах или аквапарках. Подобные инфекции очень сложно лечить даже антибиотиками.

В итоге, как заявила офтальмолог, из-за неправильного отношения человек может потерять зрение. Такое случается, к примеру, при тяжелых инфекциях. Чтобы избежать этого, линзы всегда нужно подбирать только у врача, а не в интернете, а также строго соблюдать гигиену: не использовать кипяченую воду вместо раствора, не нарушать режим хранения линз.

При появлении любого дискомфорта сразу нужно обратиться к врачу.

