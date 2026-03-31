Офтальмолог Левина предупредила о потере зрения из-за частого ношения цветных линз

Врач-офтальмолог Мария Левина рассказала, к каким опасным последствиям для глаз могут привести цветные линзы.
Медик отметила, что любые контактные линзы — это медицинское изделие. Если использовать его неправильно, оно может нанести вред, сообщает издание «Абзац».
Особенно рискуют те, кто плавает в линзах в бассейнах или аквапарках. Подобные инфекции очень сложно лечить даже антибиотиками.
В итоге, как заявила офтальмолог, из-за неправильного отношения человек может потерять зрение. Такое случается, к примеру, при тяжелых инфекциях. Чтобы избежать этого, линзы всегда нужно подбирать только у врача, а не в интернете, а также строго соблюдать гигиену: не использовать кипяченую воду вместо раствора, не нарушать режим хранения линз.
При появлении любого дискомфорта сразу нужно обратиться к врачу.