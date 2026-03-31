У жительницы Дагестана после укуса комара в глазу вырос червь

В Дагестане офтальмологи провели операцию девушке, у которой в глазу после укуса комара вырос паразит.
Ранее аналогичный случай произошел в Чебоксарах. В центр микрохирургии глаза обратился житель Ульяновской области с безболезненной шишкой под верхним веком. Как сообщили в Минздраве Чувашской Республики, когда врач нарушил целостность капсулы, из раны показался жгутик. Сомнений не осталось — в глазу пациента находился паразит. Червя аккуратно извлекли пинцетом. Мужчина рассказал, что летом его укусил комар, но он не придал этому значения.
Комары также переносят лихорадку денге. Инфекция распространяется в 16 странах, включая популярные у туристов Кубу, Мальдивы и острова Кука. В 2025 году заболевание дважды регистрировали в Центральной России. И в обоих случаях туристы вернулись из Шри-Ланки.