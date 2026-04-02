Медик Наумова развеяла главные мифы о вреде холестерина  

Холестерин — не враг, которого необходимо уничтожить любой ценой, а жизненно необходимый спирт.
Из него организм строит клеточные мембраны, синтезирует гормоны и витамин D, рассказала медик, эксперт по биодобавкам Елена Наумова в беседе с RuNews24.ru.
Наумова рассказала, что, как показывают современные исследования, ключевую роль играет не количество съеденного холестерина, а тип потребляемых жиров. Из-за избытка насыщенных жиров и трансжиров печень производит много плохого холестерина. Если в течение месяца исключить потребление фастфуда, чипсов, магазинной выпечки, можно сразу на 10% снизить уровень холестерина.
Вместе с этим в рацион также лучше добавить продукты, богатые клетчаткой: ячмень, бобовые, отруби. Всего 5-10 грамм растворимой клетчатки также могут снизить уровень плохого холестерина на 10%.