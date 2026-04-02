Медик Наумова развеяла главные мифы о вреде холестерина  

От /

Холестерин — не враг, которого необходимо уничтожить любой ценой, а жизненно необходимый спирт.

Фото: PxHere

Из него организм строит клеточные мембраны, синтезирует гормоны и витамин D, рассказала медик, эксперт по биодобавкам Елена Наумова в беседе с RuNews24.ru.

По ее словам, большую часть холестерина — до 70-80% — производит печень, и только оставшиеся 20-30% организм получает с пищей. Поэтому бороться с холестерином, просто исключив жирное — это малоэффективная стратегия, так как печень продолжает активно синтезировать его.

Наумова рассказала, что, как показывают современные исследования, ключевую роль играет не количество съеденного холестерина, а тип потребляемых жиров. Из-за избытка насыщенных жиров и трансжиров печень производит много плохого холестерина. Если в течение месяца исключить потребление фастфуда, чипсов, магазинной выпечки, можно сразу на 10% снизить уровень холестерина.

Вместе с этим в рацион также лучше добавить продукты, богатые клетчаткой: ячмень, бобовые, отруби. Всего 5-10 грамм растворимой клетчатки также могут снизить уровень плохого холестерина на 10%.

Кроме того, для корректировки уровня холестерина важно не только изменить питание, но и поменять образ жизни: добавить спорт, здоровый сон, ходьбу хотя бы по 30 минут в день.
Прокрутить вверх