Терапевт Сысоева призвала мужчин добавить в рацион омегу-6 для укрепления мышц 

От /

Врач-терапевт Екатерина Сысоева рассказала, что омега-6 — это жирные кислоты, которые играют важную роль в поддержании мышечного тонуса у мужчин.

Фото: Pxhere

Также эти вещества положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, пишет News.ru.

Сысоева объяснила, что данные жирные кислоты являются предшественниками ряда биологически активных соединений, включая простагландины и тромбоксаны. Они регулируют сосудистый тонус, участвуют в адаптационных реакциях организма, обеспечивают адекватный иммунный ответ.

Врач добавила, что омега-6 играет важную роль в управлении воспалительными процессами в организме. Однако если будет избыток веществ, особенно при недостатке омеги-3, усилиться могут хронические низкоинтенсивные воспаления.

Такое состояние — фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний.

Содержится омега-6 преимущественно в подсолнечном, кукурузном, соевом, рапсовом маслах, а также мясе птицы, яйцах, грецких орехах и тыквенных семечках.

Прокрутить вверх