Терапевт Сысоева призвала мужчин добавить в рацион омегу-6 для укрепления мышц 

Врач-терапевт Екатерина Сысоева рассказала, что омега-6 — это жирные кислоты, которые играют важную роль в поддержании мышечного тонуса у мужчин.
Также эти вещества положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, пишет News.ru.
Врач добавила, что омега-6 играет важную роль в управлении воспалительными процессами в организме. Однако если будет избыток веществ, особенно при недостатке омеги-3, усилиться могут хронические низкоинтенсивные воспаления.
Такое состояние — фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний.
Содержится омега-6 преимущественно в подсолнечном, кукурузном, соевом, рапсовом маслах, а также мясе птицы, яйцах, грецких орехах и тыквенных семечках.
Ранее медик развеяла главные мифы по поводу вреда холестерина. По словам специалиста, холестерин — это не враг, который нужно уничтожить любой ценой, а жизненно необходимый спирт.