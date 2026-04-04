Экстренную вакцинацию от гепатита начали в Дагестане из-за наводнения

В зонах подтоплений в Дагестане стартовала экстренная иммунизация населения против вирусного гепатита А. Как сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, мера связана с риском вспышки инфекций после недавних наводнений.
Между тем, СУ СК РФ по региону сообщает, что в Каспийске около 30 человек отравились питьевой водой. Начата проверка.
В конце марта на Дагестан обрушились сильные ливни. Реки вышли из берегов, в городах и селах оказались затоплены около 800 домов. Более 3 тыс. человек эвакуировали. Из-за паводков начались перебои с водоснабжением и электричеством — в пиковые дни без света оставались свыше полумиллиона человек. В горах сошли лавины и сели, повреждены дороги и мосты.
3 апреля стало известно, что свыше 4 млрд рублей нужно, чтобы провести капитальный ремонт жилья и возместить ущерб, который был нанесен жилью в Дагестане наводнениями.