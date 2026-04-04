Экстренную вакцинацию от гепатита начали в Дагестане из-за наводнения

От /

В зонах подтоплений в Дагестане стартовала экстренная иммунизация населения против вирусного гепатита А. Как сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, мера связана с риском вспышки инфекций после недавних наводнений.

Фото: МЧС РФ
В первую очередь прививают сотрудников пищеблоков детских садов, школ, больниц и социальных учреждений, работников общепита и продуктовой торговли, тех, кто обслуживает канализационные сети, участников ликвидации последствий ЧС, а также людей, находящихся в пунктах временного размещения.
Фото: МЧС РФ

Между тем, СУ СК РФ по региону сообщает, что в Каспийске около 30 человек отравились питьевой водой. Начата проверка.

В конце марта на Дагестан обрушились сильные ливни. Реки вышли из берегов, в городах и селах оказались затоплены около 800 домов. Более 3 тыс. человек эвакуировали. Из-за паводков начались перебои с водоснабжением и электричеством — в пиковые дни без света оставались свыше полумиллиона человек. В горах сошли лавины и сели, повреждены дороги и мосты.

3 апреля стало известно, что свыше 4 млрд рублей нужно, чтобы провести капитальный ремонт жилья и возместить ущерб, который был нанесен жилью в Дагестане наводнениями.

Прокрутить вверх