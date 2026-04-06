Путин поручил внедрить ИИ в медпрактику и дать рекомендации по использованию ИТ в образовании

От /

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся внедрения современных технологий в медицину и образование. Соответствующие документы были опубликованы на сайте Кремля.

Владимир Путин. Архивное фото: пресс-служба Кремля
По итогам совещания с членами правительства, прошедшего еще 18 февраля, глава государства поручил кабинету министров совместно с исполнительными органами регионов обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в медицинскую практику, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В первую очередь речь идет об автоматизации процессов анализа данных и результатов лабораторных исследований. Доклад о выполнении этого поручения необходимо представить до 1 июня 2026 года, а затем отчитываться раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Владимир Путин поручил организации разработать и представить в администрацию президента и правительство рекомендации по использованию новых информационных технологий (ИТ) в образовании. При подготовке документа поручено учитывать лучшие мировые практики. Доклад должен быть готов до 1 августа 2026 года, ответственной назначена генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Также были даны и другие поручения.

  • Защита медработников и страховка для врачей

Правительству предстоит рассмотреть вопросы, связанные с повышением эффективности правовой защиты медицинских работников во время исполнения ими своих трудовых обязанностей. Кроме того, президент поручил создать механизмы страхования профессиональной ответственности врачей.

  • Новые функции на Госуслугах
Путин также поручил правительству усовершенствовать систему записи к врачу через Госуслуги. Речь идет о расширении возможностей для пациентов и увеличении выбора медучреждений. Одним из ключевых нововведений может стать отложенная запись — эта опция позволит пользователям оставлять заявку даже в том случае, если на нужное время нет свободных слотов.
  • Завершение строительства медицинских объектов

Правительству также предстоит обеспечить завершение строительства тех медицинских объектов, сроки ввода в эксплуатацию которых были нарушены.

  • Доступность детской стоматологии и женских консультаций

Президент поручил региональным властям провести комплексную оценку удовлетворенности россиян стоматологической помощью для детей. Особое внимание необходимо уделить населенным пунктам с численностью жителей менее 50 тыс. человек, а также поселениям, удаленным от районных центров. Также требуется разработать «дорожную карту», нацеленную на повышение доступности детской стоматологии.

Прокрутить вверх