Путин поручил внедрить ИИ в медпрактику и дать рекомендации по использованию ИТ в образовании

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся внедрения современных технологий в медицину и образование. Соответствующие документы были опубликованы на сайте Кремля.
В первую очередь речь идет об автоматизации процессов анализа данных и результатов лабораторных исследований. Доклад о выполнении этого поручения необходимо представить до 1 июня 2026 года, а затем отчитываться раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин.
Также были даны и другие поручения.
- Защита медработников и страховка для врачей
Правительству предстоит рассмотреть вопросы, связанные с повышением эффективности правовой защиты медицинских работников во время исполнения ими своих трудовых обязанностей. Кроме того, президент поручил создать механизмы страхования профессиональной ответственности врачей.
- Новые функции на Госуслугах
- Завершение строительства медицинских объектов
Правительству также предстоит обеспечить завершение строительства тех медицинских объектов, сроки ввода в эксплуатацию которых были нарушены.
- Доступность детской стоматологии и женских консультаций
Президент поручил региональным властям провести комплексную оценку удовлетворенности россиян стоматологической помощью для детей. Особое внимание необходимо уделить населенным пунктам с численностью жителей менее 50 тыс. человек, а также поселениям, удаленным от районных центров. Также требуется разработать «дорожную карту», нацеленную на повышение доступности детской стоматологии.