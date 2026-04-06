Гинеколог Давыдова назвала опасное заблуждение о презервативах

Презервативы не гарантируют 100% защиты от ЗППП, поэтому проверяться нужно регулярно.
Акушер-гинеколог Красногорской клинической больницы Мария Давыдова в беседе с NEWS.ru заявила, что даже при регулярном использовании презервативов нельзя полностью исключить риск заражения инфекциями, передающимися половым путем.
По ее словам, барьерная контрацепция значительно снижает вероятность передачи инфекций, но не дает абсолютной гарантии.
Врач пояснила, что некоторые возбудители могут передаваться через кожу, не защищенную презервативом. Кроме того, важную роль играет человеческий фактор: возможны ошибки при использовании, микроразрывы изделия, нарушение правил хранения. Поэтому регулярное обследование остается необходимой частью заботы о здоровье даже при наличии барьерной защиты.