Онковакцины включили в систему ОМС в России

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что россияне смогут бесплатно получать лечение с применением онковакцин в рамках обязательного медицинского страхования. Его слова приводит правительство РФ.
- лекарственная противоопухолевая терапия с использованием персонализированных мРНК-вакцин;
- терапия колоректального рака пептидной вакциной «Онкопепт»;
- Т-клеточная иммунотерапия с применением генетически модифицированных T-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором (CAR-T).
Михаил Мишустин заверил, что правительство продолжит совершенствовать систему медпомощи и укреплять здоровье населения.
Ранее в Минздраве сообщали, что включение онковакцин в ОМС планируется с 2026 года. Первый этап введения персонализированной вакцины проводится однократно, второй — двукратно, третий — до пяти раз.
4 апреля Мойка78 рассказывала, что, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первый пациент, получивший противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак», чувствует себя хорошо. Им стал 60-летний пациент из Курской области с меланомой кожи. Государству производство одной дозы обходится примерно в 300 тыс. рублей.