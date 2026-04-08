Биохимик Дивинская рассказала, как незаметно вечерний кофе крадет красоту и молодость

Вечерний кофе, так любимый многими, замедляет выработку коллагена и ускоряет старение кожи.
Кортизол напрямую подавляет выработку коллагена, что приводит к замедлению заживления и ускоренному биологическому старению кожи. Проблема не в утреннем пике гормона, который помогает проснуться, а в искусственном его поддержании во второй половине дня.
Период полувыведения кофеина у большинства людей составляет пять-шесть часов. Таким образом, чашка кофе в 15:00 к полуночи оставит в крови около четверти его начальной концентрации. Именно в это время должен начинаться глубокий сон, во время которого вырабатывается гормон роста — ключевой стимулятор синтеза коллагена. Более 70% его суточной секреции приходится на первые циклы глубокого сна.
