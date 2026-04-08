Биохимик Дивинская рассказала, как незаметно вечерний кофе крадет красоту и молодость

От /

Вечерний кофе, так любимый многими, замедляет выработку коллагена и ускоряет старение кожи.

Кофе. Фото: Мойка78
Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru предупредила, что употребление кофе во второй половине дня может негативно влиять на синтез коллагена и способствовать старению кожи. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, не давая чувствовать усталость, и одновременно провоцирует выброс кортизола — гормона стресса. Этот эффект особенно выражен у людей, уже находящихся в состоянии стресса.

Кортизол напрямую подавляет выработку коллагена, что приводит к замедлению заживления и ускоренному биологическому старению кожи. Проблема не в утреннем пике гормона, который помогает проснуться, а в искусственном его поддержании во второй половине дня.

Период полувыведения кофеина у большинства людей составляет пять-шесть часов. Таким образом, чашка кофе в 15:00 к полуночи оставит в крови около четверти его начальной концентрации. Именно в это время должен начинаться глубокий сон, во время которого вырабатывается гормон роста — ключевой стимулятор синтеза коллагена. Более 70% его суточной секреции приходится на первые циклы глубокого сна.

Коллаген не разрушается от одной чашки кофе, но ежедневное употребление напитка годами после 15:00, по словам Дивинской, методично лишает кожу, суставы и кости ночной «строительной смены».

В конце марта в Минздраве уточнили, сколько чашек кофе в день снизит шанс забеременеть. Как оказалось, если за день позволить от 500 мг кофеина, то шансы на успешную беременность падают сразу в 1,45 раза. При этом кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, какао, шоколаде и энергетиках. Также женщинам напомнили, что курение в 1,6 раза увеличивает риск бесплодия.

Прокрутить вверх