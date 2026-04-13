Диетолог Соломатина предупредила, что 20-минутный обед ускоряет наступление старости 

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем для человека опасен 20-минутный обед.
По ее словам, обед должен длиться дольше. Сначала человек начинает «есть глазами» — мозг должен настроиться и выработать необходимые нейромедиаторы. Органы пищеварения также должны успеть подготовиться к предстоящей работе, сообщает издание «Абзац».
Как отметила диетолог, спешка — враг пищеварения. Если сразу после еды начать активно двигаться, работать или нервничать, то работа ЖКТ замедлится или совсем прекратится.
Недопереваренная еда попадает в кишечник и не может нормально всосаться. Это приводит к преждевременному износу клеток и раннему старению.
«На обед нужно выделять минимум 30 минут, а в идеале — 40-50. После еды желательно немного посидеть, а не вскакивать и бежать по делам»,
— рассказала Соломатина.
Диетолог отметила, что всю еду важно тщательно пережевывать. Кроме того, прием пищи требует осмысления — сигнал о насыщении должен успеть дойти до мозга.