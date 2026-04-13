Пептидную вакцину «Онкопепт» ввели первому пациенту

Первый пациент получил персонифицированную пептидную терапевтическую онковакцину для лечения колоректального рака «Онкопепт».
У него отмечается хорошая переносимость препарата, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
Первый пациент получил лекарство 31 марта 2026 года. В данный момент ему провели уже третье введение вакцины, пишет «Интерфакс».
Также подготовлена вакцина и для второго пациента, он первую дозу лекарства получит 20 апреля 2026 года.
Для применения пептидной вакцины обработано было 543 обращения. Для лечение отобрали 24 пациента. По регламенту, на изготовление индивидуальной вакцины уходит 49 дней, из них не меньше семи дней занимает контроль качества.
Также в данный момент идут доклинические исследования персонализированной онковакцины против глиобластомы и меланомы.
Кроме того, 1 апреля Минздрав объявил, что 60-летний мужчина из Курской области стал первым получателем противоопухолевой мРНК-вакцины «Неоонковак». У него диагностирована меланома кожи.
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что пациент после получения препарата чувствует себя хорошо.