Минздрав создаст реестр россиян, отказавшихся от профилактических прививок

В Минздраве намерены разработать список граждан, которые не делают профилактические прививки.
Запустить реестр намерены уже с 1 сентября 2028 года. Как сообщает «Коммерсантъ», доступ к информации в системном списке получат не только Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минцифры, но и органы здравоохранения каждого субъекта России.
В Минздраве поспешили уточнить, что включение человека в данный перечень не принесет для конкретного пациента негативных последствий. Наказывать за отказ от прививок также не будут.
Реестр нужен только для того, чтобы проводить разъяснительную работу с населением и повышать доступность вакцинации по стране.
Особенности разработки документа обсудят до 24 апреля.
Мойка78 рассказывала, что в начале марта Минздрав запустил государственный регистр заболеваний россиян. Среди ключевых категорий есть как пациенты с раком и предраковыми состояниями, так и сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями и нарушениями нервной системы.
Еще один реестр – беременных – заработал в России с 1 марта. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что регистр позволит отслеживать ситуации, влияющие на демографические показатели в России.