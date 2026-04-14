Роспотребнадзор предупредил дачников о смертельной опасности мышиной лихорадки

Роспотребнадзор напомнил дачникам о риске заражения опасной лихорадкой.
В ведомстве заявили, что при посещении садовых участков граждане могут заболеть геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую также называют мышиной лихорадкой, сообщает издание «Абзац».
Ранее управления Роспотребнадзора в Татарстане, Ленинградской, Саратовской и Челябинской областях предупредили жителей о риске нашествия грызунов после снежной зимы, что может привести к вспышкам ГЛПС, которую переносят крысы и мыши. В ведомстве отметили, что в некоторых районах возможна активизация заболеваемости весной, однако в целом болезнь имеет летне-осеннюю сезонность. Заражение ГЛПС чаще всего происходит при пребывании в лесу или на дачных участках.
Основным переносчиком заболевания является рыжая полёвка, которая часто селится рядом с людьми на загородных участках. Серая крыса и домовая мышь, по данным Роспотребнадзора, не являются главными разносчиками.
Специалисты заверили, что, несмотря на активизацию природных очагов ГЛПС в некоторых регионах в 2025 году, показатели заболеваемости в три раза ниже, чем во время последнего подъема в 2019 году, и в полтора раза ниже средних многолетних значений.