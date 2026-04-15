Россиян предупредили о раннем пике цветения березы

В Москве и средней полосе России из-за ранней весны пик цветения березы может возникнуть уже в третьей декаде апреля.
Ожидалось, что самый агрессивный аллерген зацветет в полную силу только в мае, однако потепление сместило график. Об этом «Интерфаксу» рассказала пульмонолог НМИЦ терапии и профилактики медицины Минздрава Наталья Коповая.
В апреле пыльцу может занести из Европы и юга страны. Поэтому аллергикам важно внимательнее следить за своим состоянием уже сейчас.
Дома и в машине окна лучше не открывать. После возвращения с улицы рекомендуется сразу принять душ.
Также в России разрабатывают вакцину для аллергиков — временную регистрацию она может получить уже в 2026 году.