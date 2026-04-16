Минздрав обновил правила оформления больничных

От /

Минздрав внес изменения в условия и порядок формирования больничных.

Фото: abn.agency

Приказ ведомства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что теперь родители, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, могут сохранить право на получение больничного, даже если человек в это время трудится у другого страхователя. Так россияне смогут совмещать декретный отпуск с подработкой в других организациях, не рискую остаться без страхового обеспечения.

Кроме того, оформить листок нетрудоспособности смогут и самозанятые.

Напомним, с 1 января 2026 года в России стартовал эксперимент, в рамках которого самозанятые получили возможность добровольно вступить в систему социального страхования. Человек может сам решать, нужно ли ему страхование на случай болезни. Также можно выбрать сумму — 35 тысяч или 50 тысяч рублей. От выбранной суммы будет зависеть размер взноса, который нужно будет оплачивать ежемесячно.

В первом случае платить нужно буде 1344 рублей, во втором — 1920.

За январь в Петербурге и Ленобласти было оформлено порядка 300 заявлений от самозанятых о добровольном социальном страховании.

Прокрутить вверх