Минздрав обновил правила оформления больничных

Минздрав внес изменения в условия и порядок формирования больничных.
Приказ ведомства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, оформить листок нетрудоспособности смогут и самозанятые.
Напомним, с 1 января 2026 года в России стартовал эксперимент, в рамках которого самозанятые получили возможность добровольно вступить в систему социального страхования. Человек может сам решать, нужно ли ему страхование на случай болезни. Также можно выбрать сумму — 35 тысяч или 50 тысяч рублей. От выбранной суммы будет зависеть размер взноса, который нужно будет оплачивать ежемесячно.
В первом случае платить нужно буде 1344 рублей, во втором — 1920.
За январь в Петербурге и Ленобласти было оформлено порядка 300 заявлений от самозанятых о добровольном социальном страховании.