Причиной дефицита вакцин от энцефалита в поликлиниках стало сокращение их выпуска

За первые три месяца 2026 года аптеки продали чуть больше 311 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. При этом в России накануне сезона лекарство можно было найти не везде.
И сейчас вакцину все еще приходится искать.
Снижение производства вакцин
Ранее минимум фиксировали в 2021 году, когда российская система здравоохранения получила всего 5,17 млн доз вакцины.
Денежный объем реализации лекарства также впервые за долгое время показа падение — на 7,2% (до 2,14 млрд рублей).
Как отмечает аналитическая компания, тренд на снижение сохраняется и в первые месяцы 2026 года.
В марте, напротив, зафиксировали рост объема выпуска вакцин для профилактики клещевого энцефалита.
Сколько россияне тратят на бесплатные вакцины
Сейчас в России есть только отечественные препараты, которые производит Центр им. М.П. Чумакова и «Нацимбио». Поставки импортных вакцин прекратили еще более 10 лет назад.
В первом квартале 2026 года в аптеках также продали уже 311,8 тысячи доз — это на 9,2% больше, чем за аналогичный период в 2025 году.
Спрос на вакцину у людей к 2024 году сократился на 6%. Значительный рост спроса зафиксировали в 2023 году, когда продажи препаратов в аптеках выросло почти на 17%.
Кроме того, в Карелии за год розничные продажи вакцин против клещевого энцефалита выросли в 3,2 раза.
Ситуация с клещами в 2026 году
По данным Роспотребнадзора, с начала сезона клещи напали уже на более 6 тысяч человек по всей стране. Петербург и Ленобласть оказались в списке регионов, где насчитали больше всего пострадавших.
В Ленобласти первые пострадавшие от клещей появились еще в начале марта.
Вакцинация от клещевого энцефалита
Вакцинация особенно рекомендована:
- Жителям эндемичных по клещевому энцефаламаиту регионов. Это, в том числе, Петербург и Ленобласть;
- Дачникам, садоводам, и всем людям, которые часто бывают на природе;
- Туристам, грибникам, рыбакам, охотникам, выезжающим в лесные и таёжные зоны;
- Людям, чья профессия связана с пребыванием в лесу или высокой траве: лесники, геологи, работники сельского и лесного хозяйства, строители, сотрудники турбаз, спасатели;
- Детям и взрослым, регулярно выезжающим на лето в эндемичные территории.
Схемы вакцинации
Существуют две схемы первичной вакцинации. Для детей и взрослых они одинаковы.
Основная схема — самая надежная и рекомендуемая. Однако она растянута во времени.
По основной схеме прививки проводятся следующим образом:
- 1-я доза — октябрь — февраль;
- 2-я доза — через 1–7 месяцев (чаще всего февраль — апрель);
- 3-я доза (ревакцинация) — через 9–12 месяцев после второй.
Затем ревакцинация проводится каждые три года. Полноценный иммунитет формируется через две недели после второй прививки.
Другая — ускоренная, или экстренная схема. Ее обычно выбирают те, кто собирается в эндемичный район в ближайшее время.
- 1-я доза — в любой момент;
- 2-я доза — через 14–30 дней (в зависимости от вакцины).
- 3-я доза и дальнейшие ревакцинации проводятся по стандартной схеме.
Экстренная схема позволяет отправиться на природу без рисков заражения уже через две недели после второй прививки. Однако здесь иммунитет считается менее длительным, чем при плановой схеме.
Как защититься от укусов клещей
Важно подобрать правильную одежду. Носите закрытые светлые вещи с манжетами, плотно облегающие запястья и щиколотки. Заправьте штаны в носки, а рубашку — в штаны. Обязателен и головной убор — шапочку или капюшон.
Сразу после возвращения домой проверьте себя. Часто клещ долго перемещается по телу, прежде чем впиться. Уделяйте внимание труднодоступным местам: волосистой части головы, ушам, паховым областям и складкам кожи.