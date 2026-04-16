Причиной дефицита вакцин от энцефалита в поликлиниках стало сокращение их выпуска

За первые три месяца 2026 года аптеки продали чуть больше 311 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. При этом в России накануне сезона лекарство можно было найти не везде.

Сделать прививку от клещевого энцефалита в Петербурге с начала марта также можно было не во всех поликлиниках. При этом февраль, март и начало апреля — как раз самый разгар прививочной кампании. Последний укол важно сделать как минимум за две недели до выхода на природу.

И сейчас вакцину все еще приходится искать.

Снижение производства вакцин

По данным аналитической компании «РНС Фарма», в 2025 году российские фармкомпании выпустили минимальный объект препарата за последние четыре года. На фармрынок поступило около 5,25 млн доз вакцин. Это на 11,3% меньше, чем показатели за 2024 год.

Ранее минимум фиксировали в 2021 году, когда российская система здравоохранения получила всего 5,17 млн доз вакцины.

Денежный объем реализации лекарства также впервые за долгое время показа падение — на 7,2% (до 2,14 млрд рублей).

Как отмечает аналитическая компания, тренд на снижение сохраняется и в первые месяцы 2026 года.

За январь-февраль 2026 года на рынок выпустили 792,6 тысячи доз. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период в 2025 году. При этом потрачено на вакцины было 339,6 млн рублей (на 9% меньше чем в 2025 году).

В марте, напротив, зафиксировали рост объема выпуска вакцин для профилактики клещевого энцефалита.

Сколько россияне тратят на бесплатные вакцины

Сейчас в России есть только отечественные препараты, которые производит Центр им. М.П. Чумакова и «Нацимбио». Поставки импортных вакцин прекратили еще более 10 лет назад.

Людям приходится покупать вакцины самостоятельно, в аптеках, если найти в поликлиниках их не удается. По итогам 2025 года россияне потратили на препараты 268 млн рублей. Куплены были 903,9 тысячи доз вакцин, указывает «РНС Фарма».

В первом квартале 2026 года в аптеках также продали уже 311,8 тысячи доз — это на 9,2% больше, чем за аналогичный период в 2025 году.

Спрос на вакцину у людей к 2024 году сократился на 6%. Значительный рост спроса зафиксировали в 2023 году, когда продажи препаратов в аптеках выросло почти на 17%.

Если смотреть по регионам, первенство удерживают эндемичные Уральский и Сибирский федеральный округа. Лидером продаж стала Свердловская область, на нее в первом квартале 2026 года пришлось почти 46% всего розничного рынка.

Кроме того, в Карелии за год розничные продажи вакцин против клещевого энцефалита выросли в 3,2 раза.

Ситуация с клещами в 2026 году

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона клещи напали уже на более 6 тысяч человек по всей стране. Петербург и Ленобласть оказались в списке регионов, где насчитали больше всего пострадавших.

В ведомстве объяснили что зимне-весенний период в 2026 году был благоприятен для сохранения численности клещей. Когда вредители стали просыпаться с потеплением, произошел всплеск обращений из-за укусов.

В Ленобласти первые пострадавшие от клещей появились еще в начале марта.

Вакцинация от клещевого энцефалита

Вакцинация особенно рекомендована:

  • Жителям эндемичных по клещевому энцефаламаиту регионов. Это, в том числе, Петербург и Ленобласть;
  • Дачникам, садоводам, и всем людям, которые часто бывают на природе;
  • Туристам, грибникам, рыбакам, охотникам, выезжающим в лесные и таёжные зоны;
  • Людям, чья профессия связана с пребыванием в лесу или высокой траве: лесники, геологи, работники сельского и лесного хозяйства, строители, сотрудники турбаз, спасатели;
  • Детям и взрослым, регулярно выезжающим на лето в эндемичные территории.

Схемы вакцинации

Существуют две схемы первичной вакцинации. Для детей и взрослых они одинаковы.
Основная схема — самая надежная и рекомендуемая. Однако она растянута во времени.

По основной схеме прививки проводятся следующим образом:

  • 1-я доза — октябрь — февраль;
  • 2-я доза — через 1–7 месяцев (чаще всего февраль — апрель);
  • 3-я доза (ревакцинация) — через 9–12 месяцев после второй.

Затем ревакцинация проводится каждые три года. Полноценный иммунитет формируется через две недели после второй прививки.

Другая — ускоренная, или экстренная схема. Ее обычно выбирают те, кто собирается в эндемичный район в ближайшее время.

  • 1-я доза — в любой момент;
  • 2-я доза — через 14–30 дней (в зависимости от вакцины).
  • 3-я доза и дальнейшие ревакцинации проводятся по стандартной схеме.

Экстренная схема позволяет отправиться на природу без рисков заражения уже через две недели после второй прививки. Однако здесь иммунитет считается менее длительным, чем при плановой схеме.

Как защититься от укусов клещей

Важно подобрать правильную одежду. Носите закрытые светлые вещи с манжетами, плотно облегающие запястья и щиколотки. Заправьте штаны в носки, а рубашку — в штаны. Обязателен и головной убор — шапочку или капюшон.

Одежду следует обрабатывать специальными препаратами против клещей. Средства наносят только на ткань — они уничтожают насекомых при соприкосновении.

Сразу после возвращения домой проверьте себя. Часто клещ долго перемещается по телу, прежде чем впиться. Уделяйте внимание труднодоступным местам: волосистой части головы, ушам, паховым областям и складкам кожи.

