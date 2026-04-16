Мурашко заявил о включении в ОМС операции при ожирении

Россияне с ожирением могут получить хирургическую помощь по ОМС. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
О какой конкретно операции идет речь, Мурашко не уточнил. Скорее всего, он имел ввиду бариатрическую операцию, когда пациенту уменьшают объем желудка. Чтобы сделать ее бесплатно по ОМС, пациенту нужно получить квоту, ее выдают по показаниям. Среди них:
- третья степень ожирения. Такое ожирение слабо поддается диетам и физнагрузкам, поэтому требуется хирургическое вмешательство.
- сахарный диабет второго типа. Бариатрические операции помогают таким пациентам добиться стойкой ремиссии.
Получить направление на резекцию можно в поликлинике.
В России пока что остро сохраняется проблема ожирения. Ранее Мурашко заявлял, что около 40% жителей России имеют лишний вес.
При этом, как заявлял Мурашко, данная идеология «отрицает или предпочитает не замечать» связь между ожирением и здоровьем. Таким образом, как заявлял министр, бодипозитив вредит в первую очередь самим людям, отнимая у них годы полноценной жизни.
Какие еще операции ранее включили в ОМС
В 2026 году в программу ОМС в России включили пересадку почки. За первые два месяца года услугами бесплатного донорства воспользовались более 400 пациентов.
Расходы на одну операцию составляют 1 млн рублей, все это оплачивает государство.
Какие еще операции проводят россиянам по ОМС
По полису ОМС в России бесплатно проводятся тысячи видов операций, включая экстренную помощь, плановую хирургию, высокотехнологичную медицинскую помощь, а также лапароскопические вмешательства.
Основные виды операций по ОМС:
- Травматология и ортопедия: эндопротезирование крупных суставов (тазобедренный, коленный), артроскопия, лечение переломов, восстановление связок и сухожилий.
- Хирургия органов брюшной полости: лапароскопическое удаление желчного пузыря, удаление грыж (паховых, пупочных, послеоперационных) с использованием сетчатых имплантов.
- Сердечно-сосудистая хирургия: стентирование артерий, шунтирование, операции при варикозе.
- Гинекология и урология: миомэктомия, лечение опущения органов, биопсия предстательной железы, резекция почки.
- ЛОР и другие: Операции на носовых раковинах, удаление доброкачественных образований, лечение катаракты.