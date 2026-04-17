Мурашко: заболеваемость туберкулезом в России опустилась ниже исторического минимума

Показатель заболеваемости туберкулезом в России опустился ниже исторического минимума. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Министр 17 апреля выступил на расширенном заседании коллегии Минздрава России.
По словам Мурашко, ситуация с туберкулезом позволила России выйти из перечня стран с высоким бременем по данному заболеванию.
В Петербурге недавно выявили ряд случаев туберкулеза. Один из них в марте 2026 года произошел в СПбГУ, болезнь диагностировали, по предварительным данным, у преподавателя. Студентов после этого перевели на дистанционное обучение.
В конце января 2026 года СК организовал проверку после выявления туберкулеза в школе №575. Заболевшая сотрудница школы проходила медосмотр в ООО «ГорЗдрав», работу которого суд приостановил в начале февраля.
Кроме того, в сентябре 2025 года в школе №100 Калининского района проводилась дезинфекция из-за подозрений на туберкулез у одного из сотрудников.