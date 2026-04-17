Йога-мастер Алексина рассказала, как вернуть телу способность восстанавливаться без лекарств

Современные оздоровительные практики все чаще опираются на внутренние силы организма.
По словам эксперта, поющие чаши воздействуют не только извне. Их вибрации меняют структуру жидкостей в организме, который больше чем на половину состоит из воды. Благодаря этому кровь быстрее циркулирует, ткани лучше насыщаются кислородом, а клеточный обмен ускоряется. В Непале существует гигантская поющая чаша, куда можно войти целиком — человек становится в центр, и звук проходит сквозь него, расслабляя мышцы и нервную систему.
Еще один метод — гонг-медитация. Вибрации гонга наполняют тело энергией, выравнивают дыхание и помогают обрести душевное равновесие. Во время сеанса организм получает глубокий вибрационный массаж: каждая клетка резонирует со звуковыми волнами, что запускает все внутренние процессы. Считается, что у каждого органа есть своя частота, и совпадение с ней способствует восстановлению. Кроме того, практика помогает избавиться от негативных мыслей и эмоций, очищая сознание.
Йога остается популярной. Инь-йога — это мягкое направление, ориентированное на расслабление, осознанность и контакт с телом. Оно подходит для любого уровня подготовки. Здесь нет места напряжению и преодолению — речь идет о налаживании связи с собой и своими ощущениями, об умении замедляться и быть в настоящем моменте. Гималайская йога — не просто комплекс упражнений, а целостная система, помогающая сбалансировать жизнь. Она раскрывает энергетические каналы, развивает осознанность и оздоравливает организм через дыхание, асаны и медитацию.
Мантропение, по словам Ольги Алексиной, очень действенная практика. Пение мантр расслабляет тело и освобождает ум от тревог и негативных мыслей. Через голос человек может высвободить подавленные эмоции. Эта практика доступна каждому: ее можно выполнять где угодно и когда угодно.