Мурашко: каждый третий россиянин должен пройти тестирование на ВИЧ

Каждый третий россиянин должен пройти тестирование на ВИЧ, это поможет предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава.
Министр напомнил, что тестирование — это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и не дать ей распространяться дальше.
В РАН ранее заявляли, что в России каждый 100-й человек заражен ВИЧ-инфекцией.
При этом за последнее десятилетие заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 27,1%. В 2024 году число впервые выявленных больных оказалось ниже на 9,9% по сравнению с данными за 2023 год, а также на 31,4% ниже среднемноголетнего показателя за 2012-2023 годы.
В Минздраве также подтверждали, что в России от ВИЧ и туберкулеза лечат бесплатно по ОМС.