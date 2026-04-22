Роскачество предупредило худеющих о погрешности в приложениях для подсчета калорий

В приложениях для подсчета калорийности по фото выявили внушительную погрешность. Местами она достигает 50%.

Роскачество в своем новом исследование проверило пять приложений для худеющих и пришло к выводу, что доверять им может быть опасно. Есть риск не только не похудеть, но и навредить своему здоровью. Назвать программы бесполезными нельзя, но относиться к ним следует только лишь как к вспомогательному элементу на пути к заветной цифре на весах.

Погрешность при определении калорийности блюд по фотографии может достигать 30–50%, а в отдельных случаях — при плохом освещении или со сложными блюдами — и вовсе доходить 100%, передает ТАСС.

Искусственный интеллект в таких приложениях работает нестабильно, особенно с домашними и многокомпонентными блюдами. К тому же, платные версии не гарантируют более высокой точности, а их дополнительными функциями, как правило, являются рекомендации и сканер холодильника.

Специалисты Роскачества проверили калорийность оладий: реальная — 392 ккал, но приложения показывали разброс от 242 до 454 ккал. Калорийность гречневой каши, сваренной на воде, удалось определить достаточно точно, а с кашей на молоке появились проблемы. Одно приложение спутало блюдо с окрошкой и фруктовым напитком, а другое выдавало разные значения при разном освещении.

При подсчете салатов и сложных блюд отмечалась погрешность до 100 ккал, поскольку ингредиенты распознавались выборочно. Например, крабовый салат мог «превратиться» в капустный или даже в плов.

Эксперты пришли к выводу, что современные приложения для подсчёта калорий по фото — это скорее «умная гадалка», чем точный измерительный прибор. Нейросети хорошо справляются с цельными продуктами (яблоко, яйцо, картофель), но полностью теряются перед сложной кулинарией.

