Роскачество предупредило худеющих о погрешности в приложениях для подсчета калорий

В приложениях для подсчета калорийности по фото выявили внушительную погрешность. Местами она достигает 50%.
Погрешность при определении калорийности блюд по фотографии может достигать 30–50%, а в отдельных случаях — при плохом освещении или со сложными блюдами — и вовсе доходить 100%, передает ТАСС.
Искусственный интеллект в таких приложениях работает нестабильно, особенно с домашними и многокомпонентными блюдами. К тому же, платные версии не гарантируют более высокой точности, а их дополнительными функциями, как правило, являются рекомендации и сканер холодильника.
При подсчете салатов и сложных блюд отмечалась погрешность до 100 ккал, поскольку ингредиенты распознавались выборочно. Например, крабовый салат мог «превратиться» в капустный или даже в плов.
Эксперты пришли к выводу, что современные приложения для подсчёта калорий по фото — это скорее «умная гадалка», чем точный измерительный прибор. Нейросети хорошо справляются с цельными продуктами (яблоко, яйцо, картофель), но полностью теряются перед сложной кулинарией.