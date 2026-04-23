Эксперт ВОЗ Демин: мармелад может вызвать онкологию

Мармелад не так безобиден, как кажется на первый взгляд. Знакомая с детства сладость может спровоцировать онкологические заболевания.
Как сообщает издание «Абзац» со ссылкой на слова эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президента Российской ассоциации общественного здоровья Андрея Демина, речь идет о мармеладе с синтетическими красителями и ароматизаторами.
По словам специалиста, такой продукт создает значительные риски для здоровья человека. Последствия могут быть разные, одно из самых страшных – мутация клеток и возникновение опухолей.
Демин подчеркивает, что из-за невозможности проследить состав продукта, в России давно предлагается проводить обязательную экспертизу технических условий и стандартов организации, где создают те или иные пищевые продукты.
Мармелад, а также другие сладости, где используют чрезвычайное количество консервантов, могут привести также к сахарному диабету и ожирению, а также аллергиям.
В 2023 году из 30 марок мармелада и только восемь соответствовали законодательству и повышенному стандарту «Роскачества». Поэтому важно следить за тем, что находится в тарелке.