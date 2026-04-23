Чего делать точно не стоит: самые опасные методы удаления клещей

Сезон клещей в Петербурге и Ленобласти давно перестал быть исключительно весенней историей.
Мойка78 разбирает главные ошибки и рассказывает, как правильно удалять клеща.
Масло и жирные жидкости: худшее, что можно придумать
Самый распространённый народный метод — капнуть на клеща растительным маслом, керосином или любым другим жирным составом. Считается, что паразит задохнётся и сам выпадет.
Клещ действительно может погибнуть и даже отвалиться, но не раньше, чем успеет «наградить» вас целым букетом инфекций. Врачи единодушны: никаких масел, кремов и тем более керосина.
Прижигание: рецепт ожога, а не удаления
Ещё один «совет» из интернета — прижечь клеща сигаретой или раскалённой иголкой. Логика та же: заставить его вылезти обратно.
Эффект будет таким же, как и с маслом. Резкое тепловое воздействие — сильнейший стресс для паразита, который спровоцирует обильное слюноотделение. При этом тело клеща может разрушиться, а головка с хоботком останется под кожей. Дальше — воспаление, нагноение и визит к хирургу. Плюс к этому — ожог собственной кожи.
Нить: леска и другие «удавки»
В интернете можно найти десятки инструкций, как завязать нитку вокруг клеща и, раскачивая, вытащить его. Технически это возможно, но рисковать не стоит.
Тонкая нить или леска легко перерезает тело паразита, особенно если клещ уже успел насосаться. В результате хоботок остаётся в коже, а дальше — та же история с воспалением. К тому же при таком «выкручивании» сложно контролировать усилие, и раздавить клеща очень легко.
Пинцет и ногти: почему это опасно
Чего нельзя делать категорически
Подводя итог, вот список действий, которые только навредят:
- Капать маслом, керосином, бензином или любыми другими жидкостями— провоцирует срыгивание слюны в ранку.
- Прижигать сигаретой или спичкой— вызывает тот же эффект плюс ожог кожи.
- Выкручивать ниткой— высок риск оторвать хоботок.
- Давить клеща пальцами— инфекция может попасть в микротрещины на руках или на слизистые.
- Оставлять клеща в ранке «до завтра»— чем дольше он питается, тем выше риск заражения.
Как нужно удалять клеща правильно
Если под рукой ничего нет, врачи Роспотребнадзора допускают использование пальцев, обёрнутых чистой марлей или бинтом. Но этот метод — только в крайнем случае и с максимальной осторожностью.
Что делать после удаления
После того как клещ извлечён, ранку нужно обработать антисептиком — йодом, спиртом или хлоргексидином. Живого клеща помещают в герметичную ёмкость (пузырёк или баночку) и в ближайшие дни отвозят в лабораторию на исследование.
Если клещ мёртвый — его тоже можно отправить на анализ, но шансов на точный результат меньше. Хранить ёмкость нужно в холодильнике, но не замораживать.
Лучший вариант после укуса — сразу обратиться в травмпункт или приёмный покой инфекционной больницы. Там клеща удалят в стерильных условиях и дадут направления на анализы.
Статистика укусов
Районы-лидеры по числу укусов в Ленобласти традиционно Курортный, Выборгский и Пушкинский. В 2025 году за медицинской помощью из-за клещей обратились свыше 18 тысяч петербуржцев.
Проблема с вакцинами
Отдельная тема, которую мы освещали — дефицит вакцины от клещевого энцефалита. За первые три месяца 2026 года аптеки продали чуть более 311 тыс. доз препарата. При этом найти вакцину в регионах накануне сезона было непросто — в Петербурге с начала марта привиться можно было далеко не во всех поликлиниках.
Из-за дефицита в поликлиниках россиянам приходится покупать вакцину в аптеках. В 2025 году на это потратили 268 млн рублей, приобретя почти 904 тысячи доз. В первом квартале 2026 года продажи в аптеках выросли на 9,2%.
Когда лучше прививаться
Полноценный иммунитет формируется через две недели после второй прививки. Оптимальное время для начала вакцинации — февраль-март, но если вы не успели, это не значит, что прививка бесполезна. Главное — помнить, что защита появится не сразу. Особенно вакцинация рекомендуется жителям эндемичных регионов, дачникам, туристам, грибникам и тем, чья работа связана с лесом. А если прививка не сделана, остаётся только полагаться на правильную одежду, репелленты и, конечно, грамотные действия при укусе.