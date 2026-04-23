Тихий убийца легких: пульмонолог Овечкин рассказал, как «попкорновая болезнь» отправляет вейперов в реанимацию

Врачи бьют тревогу. Электронные сигареты могут вызвать тяжелое поражение легких — EVALI, известное как «попкорновая болезнь».
Название патология получила из-за характерного звука при дыхании, напоминающего треск лопающейся кукурузы. Пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с 360.ru подчеркнул, что опасность возникает даже после однократного использования вейпа.
Первый тревожный сигнал — появление одышки. Если раньше человек бодро проходил 100-200 метров, а теперь начинает задыхаться, это указывает на серьезное поражение легких. Также о начале болезни могут говорить сухость во рту, легкий кашель и расстройство стула, но эти симптомы менее специфичны и часто остаются без внимания.
Психиатр-нарколог Марат Сараев назвал ситуацию с вейпами огромной бедой. Изначально их позиционировали как безвредную альтернативу сигаретам, но зависимость оказалась сильнее, а содержание никотина — в три раза выше. Особенно пострадала молодежь: подростки боялись, что родители учуют запах табака, и массово перешли на вейпы. При этом устройство на 1500 тяг содержит никотина не менее трех пачек обычных сигарет, а парить можно, не выходя из дома и даже не вставая с кровати.
Ранее вице-премьер Денис Мантуров рассказывал, что проработкой этапов для запрета вейпов займутся Минздрав, Минэкономразвития и Минфин.
С 1 сентября 2026 года вейпы и сигареты нельзя будет купить на остановка общественного транспорта. Сейчас полный запрет на вейпы обсуждается и в Петербурге — из-за того, что молодежь слишком пристрастилась к опасному средству курения.