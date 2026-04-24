Прошла регистрацию первая российская вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка

Холдинг «Нацимбио», входящий в структуру Ростеха, зарегистрировал первую российскую вакцину, предназначенную для защиты взрослых от коклюша, дифтерии и столбняка.

Препарат ранее прошел клинические испытания, подтвердив свою безопасность и эффективность, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Вакцинация одной дозой обеспечивает иммунитет на срок до 10 лет. Запуск производства позволит ежегодно выпускать до 5 млн доз, что полностью удовлетворит потребности отечественного рынка.

Вакцина подходит для ревакцинации людей старше 18 лет и может заменить двухкомпонентные аналоги.

Клинические исследования проводились с участием 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. У большинства из них через месяц после прививки сформировался защитный уровень антител, при этом препарат хорошо переносился. В ближайшее время планируется начать испытания вакцины на детях.

Ранее подобные вакцины были только зарубежного производства, что ограничивало их доступность. Появление отечественного аналога может стать основанием для включения препарата в Национальный календарь прививок и пересмотра стратегии профилактики коклюша, в том числе введения регулярных ревакцинаций для взрослых каждые 10 лет.

