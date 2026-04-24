Прошла регистрацию первая российская вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка

Холдинг «Нацимбио», входящий в структуру Ростеха, зарегистрировал первую российскую вакцину, предназначенную для защиты взрослых от коклюша, дифтерии и столбняка.
Вакцинация одной дозой обеспечивает иммунитет на срок до 10 лет. Запуск производства позволит ежегодно выпускать до 5 млн доз, что полностью удовлетворит потребности отечественного рынка.
Вакцина подходит для ревакцинации людей старше 18 лет и может заменить двухкомпонентные аналоги.
Клинические исследования проводились с участием 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. У большинства из них через месяц после прививки сформировался защитный уровень антител, при этом препарат хорошо переносился. В ближайшее время планируется начать испытания вакцины на детях.
Вакцина от ВПЧ может войти в календарь прививок в 2026 году. Лекарство уже запущено в производство в России и разрешено для использования у взрослых. Теперь такое же разрешение будут получать для детей.
