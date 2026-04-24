Мурашко рассказал, как полезно хотя бы 40 минут уделять спорту

Физическая активность полезна почти для каждого человека. Достаточно 40 минут, чтобы запустить в организме ряд процессов.
Мурашко неоднократно говорил о проблеме ожирения у россиян. Как заявлял глава Минздрава в июне 2025 года, приверженцы неправильного питания перегружают систему здравоохранения страны. У таких людей развиваются хронические заболевания, отнимающие годы жизни, которые уходят на борьбу с ними. Граждане с индексом массы тела (ИМТ) от 30 до 35 могут потерять от 2 до 4 лет жизни, а те, у кого ИМТ больше 40, и вовсе до 10 лет.
Если ситуацию не изменить, к 2030 году каждый второй россиянин будет страдать ожирением. Вместе с лишним весом приходят сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые катастрофы, есть риск онкологии, а также ускоряется старение организма.
Мурашко также упоминал, что россияне пугающе много едят соли и сахара — в 2,5 и 4 раза больше соответственно, нежели рекомендуют врачи.
В апреле 2026 года стало известно о включении в ОМС хирургической помощи при ожирении. Какую конкретно операцию будут проводить россиянам не уточнялось, но, вероятно, речь о бариатрической операции, когда пациенту уменьшают объем желудка.