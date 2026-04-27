Росздравнадзор опроверг слухи о нехватке иммуноглобулина антирезуса для беременных

Росздравнадзор отчитался о наличии более 47 тыс. упаковок иммуноглобулина антирезуса, необходимого беременным. До этого в СМИ начали распространяться информация, якобы препарата не хватает.

Препарат стабильно поставляется на рынок, его запасов достаточно. По данным системы мониторинга, в гражданском обороте находится более 47 тысяч упаковок. Кроме того, 23 апреля ведомство выдало разрешение на ввод еще около 45 тыс. упаковок, которые в ближайшее время поступят в российские регионы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ведомства.

Общий объем препарата, введенного в оборот в 2026 году, уже составил 53% от показателей прошлого года. При возникновении проблем с лекарственным обеспечением гражданам рекомендовано обращаться на горячую линию Росздравнадзора (8-800-550-99-03) или в свою страховую медицинскую организацию.

Пациенты с показаниями к введению этого препарата должны быть направлены в больницу, где он есть. Введение осуществляется бесплатно в рамках программы госгарантий. Иммуноглобулин антирезуса относится к категории госпитальных препаратов: его закупают напрямую больницы без участия аптек для использования в дневных и акушерских стационарах.

С 1 марта в России заработал новый реестр – для беременных. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что регистр позволит отслеживать ситуации, влияющие на демографические показатели в России.

В конце марта Мойка78 рассказывала, что Росздравнадзор опроверг дефицит лекарств от бешенства для животных. Там заверили, что препараты для профилактики бешенства регулярно поступaют в гражданский оборот, а необходимые вакцины и антирабический иммуноглобулин имеются в достаточном количестве

