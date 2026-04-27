Росздравнадзор опроверг слухи о нехватке иммуноглобулина антирезуса для беременных

Росздравнадзор отчитался о наличии более 47 тыс. упаковок иммуноглобулина антирезуса, необходимого беременным. До этого в СМИ начали распространяться информация, якобы препарата не хватает.
Общий объем препарата, введенного в оборот в 2026 году, уже составил 53% от показателей прошлого года. При возникновении проблем с лекарственным обеспечением гражданам рекомендовано обращаться на горячую линию Росздравнадзора (8-800-550-99-03) или в свою страховую медицинскую организацию.
Пациенты с показаниями к введению этого препарата должны быть направлены в больницу, где он есть. Введение осуществляется бесплатно в рамках программы госгарантий. Иммуноглобулин антирезуса относится к категории госпитальных препаратов: его закупают напрямую больницы без участия аптек для использования в дневных и акушерских стационарах.
В конце марта Мойка78 рассказывала, что Росздравнадзор опроверг дефицит лекарств от бешенства для животных. Там заверили, что препараты для профилактики бешенства регулярно поступaют в гражданский оборот, а необходимые вакцины и антирабический иммуноглобулин имеются в достаточном количестве