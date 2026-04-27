Кардиолог Орлов объяснил, для чего введена должность врача по здоровому долголетию

С 1 апреля в российской системе здравоохранения появилась новая должность — врач по медицине здорового долголетия.
Кардиолог Александр Орлов рассказал, что вслед за нововведением в стране произошел разворот в логике медицины: от лечения болезней к их предотвращению, передает RuNews24.ru.
Медик объяснил, что почти любая распространенная болезнь — сердечно-сосудистая или онкологическая — не возникает внезапно. Она формируется годами. Однако в это время человеком никто не занимается, так как у него пока нет диагноза.
По словам врача, медики будут работать именно в этом промежутке — до диагноза. Старость при этом рассматривается как патологический процесс.
«Организм разрушается по мере движения по оси времени — это ненормально, это болезнь. И ее нужно лечить»,
— отметил Орлов.
Он добавил, что новая специальность поможет людям, которые до этого испытывали трудности с получением помощи, так как они считались здоровыми.