Кардиолог Орлов объяснил, для чего введена должность врача по здоровому долголетию

От /

С 1 апреля в российской системе здравоохранения появилась новая должность — врач по медицине здорового долголетия.

Жанровое фото: PxHere

Кардиолог Александр Орлов рассказал, что вслед за нововведением в стране произошел разворот в логике медицины: от лечения болезней к их предотвращению, передает RuNews24.ru.

По его словам, ранее классическая медицина считала превентивное направление несерьезным. Однако теперь все изменилось.

Медик объяснил, что почти любая распространенная болезнь — сердечно-сосудистая или онкологическая — не возникает внезапно. Она формируется годами. Однако в это время человеком никто не занимается, так как у него пока нет диагноза.

По словам врача, медики будут работать именно в этом промежутке — до диагноза. Старость при этом рассматривается как патологический процесс.

«Организм разрушается по мере движения по оси времени — это ненормально, это болезнь. И ее нужно лечить»,

— отметил Орлов.

Он добавил, что новая специальность поможет людям, которые до этого испытывали трудности с получением помощи, так как они считались здоровыми.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее также отмечала, что люди с медленной скоростью старения уже сейчас способы дожить до 100-120 лет. И главная задача государства при этом — делать это не исключением, а нормой.
Прокрутить вверх