Терапевт Звонков рассказал, в каком возрасте детей важно отучать от памперсов 

В некоторых случаях ношение подгузников может нести некоторые риски для здоровья мальчика. Поэтому важно начать вовремя отучать ребенка от памперсов.
Об этом сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.
По его словам, само по себе ношение подгузников не вредит здоровью. Однако их слишком частое применение может создавать парниковый эффект в интимной зоне мальчика. Важно внимательно следить за температурой тела в этот период, сообщает издание «Абзац».
«Парниковый эффект для интимной зоны мальчика не полезен, потому что неслучайно яички выделены в отдельный термостат под названием мошонка. Это позволяет постоянно снижать температуру тела в семенниках»,
— рассказал врач.
Медик посоветовал сильно не затягивать с тем, чтобы начать отучать ребенка от подгузников. Носить их круглые сутки, особенно в более старшем возрасте, не стоит.
Терапевт добавил, что отказываться от подгузников нужно по мере осознания ребенком, что он может управлять физиологическими процессами. Однако у всех этот момент приходит в разном возрасте — у кого-то в три года, у кого-то — немного позже.