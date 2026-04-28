Нутрициолог Никитина рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья

Две или три кружки кофе в день — оптимальное количество для человека, заявила психотерапевт и нутрициолог Лариса Никитина.
Пить кофе эксперт посоветовала в первой половине дня, чтобы вечером не было проблем со сном.
Нутрициолог отметила, что если человек часто пьет алкоголь, много курит, у него не налажен режим бодрствования, он все время находится в депрессии и злости — кофе улучшить здоровье не поможет.
«Это все очень комплексный процесс. Но я считаю, что кофе действительно не зря уже сколько веков прекрасно используется»,
— отметила Никитина.
Эксперт также призвала не злоупотреблять кофе, иначе стимулирующие вещества будут оказывать слишком сильное воздействие на организм. Выбирать Никитина посоветовала качественные сорта кофе с чистым составом.