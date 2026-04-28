Нутрициолог Никитина рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья

От /

Две или три кружки кофе в день — оптимальное количество для человека, заявила психотерапевт и нутрициолог Лариса Никитина.

Кофе. Фото: Мойка78
В беседе с News.ru она отметила, что кофе может положительно повлиять на состояние человека, однако только в том случае, если вести здоровый образ жизни.

Пить кофе эксперт посоветовала в первой половине дня, чтобы вечером не было проблем со сном.

Нутрициолог отметила, что если человек часто пьет алкоголь, много курит, у него не налажен режим бодрствования, он все время находится в депрессии и злости — кофе улучшить здоровье не поможет.

«Это все очень комплексный процесс. Но я считаю, что кофе действительно не зря уже сколько веков прекрасно используется»,

— отметила Никитина.

Эксперт также призвала не злоупотреблять кофе, иначе стимулирующие вещества будут оказывать слишком сильное воздействие на организм. Выбирать Никитина посоветовала качественные сорта кофе с чистым составом.

Прокрутить вверх