Нутрициолог Дивинская развеяла миф о лечебных свойствах сока сельдерея

Сок сельдерея вовсе не чудодейственный. Оказывает ли он лечебное воздействие на организм, рассказала эксперт.
В беседе с NEWS.ru биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская отметила, что сок растения не имеет никаких целебных свойств для организма человека.
При этом напиток еще и может навредить человеку: если злоупотребить соком, то у людей с заболеванием почек могут обостриться симптомы болезни.
Вопреки распространенному мифу, никакого эффекта очищения при приеме сока сельдерея натощак нет. Чтобы очищать организм, в теле беспрерывно работают печень и почки, поддержка в виде сельдерея им не нужна.
Вылечить синдром раздраженного кишечника смузи из сельдерея тоже не выйдет. Однако сок растения все же приносит пользу: организм насыщается антиоксидантами из зелени.