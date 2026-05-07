Врач объяснила, почему беременных тянет на сочетания сладкого с соленым

Беременные женщины известны тягой к необычным вкусовым сочетаниям. Почему организм выбирает шоколад с рыбой и копченое мясо с вареньем.
В беседе с NEWS.ru врач-гинеколог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Казюка отметила, что всему виной гормональные изменения в организме женщины.
Однако основных причин может быть несколько. Во время беременности происходит резкий рост уровня эстрогенов и прогестерона. Данные гормоны влияют на работу рецепторов в мозге, отвечающих за восприятие запаха и вкуса.
В результате продукты, которые ранее вызывали отвращение, могут вдруг стать самым желанным лакомством для будущей мамы и наоборот.
По словам эксперта, иногда желание съесть определенную пищу связаны с попыткой организма получить нужные питательные вещества.
Часто женщины в положении хотят сладкого из-за опустившегося уровня глюкозы, а закусить чипсами или рыбой беременные хотят, если в организме изменился водно-солевой обмен.
В некоторых случаях тяга к необычным сочетаниям вкусов может стать попыткой уменьшить тревогу во время непростого периода вынашивания.