Роспотребнадзор успокоил, что хантавирус не передаются от человека к человеку в России

На фоне вспышки смертельного хантавируса на круизном лайнере в Атлантике Роспотребнадзор разъяснил ситуацию для россиян. Отечественные штаммы безопасны с точки зрения распространения среди людей.
В России хантавирус не передается при контакте с больным
В ведомстве также уточнили, что российский вариант хантавируса вряд ли начнет мутировать и распространяться среди людей. При этом регулятор подчеркнул: Россия готова к возможному завозу других типов хантавирусов, например, похожих на Андес. В стране есть собственные тест-системы для диагностики таких инфекций.
Что произошло на лайнере и был ли там россияне
Как минимум 29 пассажиров сошли с лайнера в апреле на британской территории Святой Елены сразу после первой смерти на борту. В этот перечень входят представители 12 стран, которые сейчас они могут находиться в любой точке мира.
Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что ситуация пока не похожа на начало пандемии COVID-19. Летальность в рамках вспышки на круизном лайнере составляет около 43%.
Что такое хантавирус и как им заражаются
Хантавирус — это группа патогенов, которые вызывают у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно только при контакте с грызунами или их испражнениями. Вакцины от болезни не существует.
Если говорить о разных серотипах хантавируса в целом: некоторые штаммы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), где летальность обычно не превышает 1-5%. Однако андийский штамм, с которым связывают вспышку на лайнере, поражает легкие, и его летальность может достигать 30-50% (по данным ВОЗ).