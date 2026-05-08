Гинцбург рассказал, кто находится в группе риска заражения хантавирусом

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что дети до 7-8 лет и пожилые люди старше 60-70 лет находятся в группе риска по заражению хантавирусом.
В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что вероятность передачи хантавируса от человека к человеку крайне низкая. Заразиться им в первую очередь можно от мелких млекопитающих и их экскрементов. Переносчики болезни — полевые мыши, крысы и полевки.
В начале апреля хантавирус выявили у восьми пассажиров лайнера «МВ Хондиус», который вышел из Аргентины и взял курс на Канарские острова. Трое из заболевших скончались. В данный момент на борту находятся около 150 человек. В ВОЗ заявляли, что в мире сейчас нет ни одной одобренной вакцины или схемы лечения от хантавируса Андес, вспышка которого произошла на судне.