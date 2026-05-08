В Роспотребнадзоре рассказали, как можно заразиться хантавирусом

Вероятность передачи хантавируса от человека к человеку крайне низкая. О способах передачи инфекции рассказал Роспотребнадзор.

Заразиться хантавирусом в первую очередь можно от мелких млекопитающих или их экскрементов. Носители болезни, в первую очередь, это грызуны: полевые мыши, крысы и полевки. Человек может заразиться вирусом, вдохнув частицы экскрементов, мочи или слюны болевшего животного.

Заразиться от человека возможно, но в очень редких случаях. К примеру, хантавирус Андес, который вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром, передается воздушно-капельным путем. Однако для заражения нужен близкий и длительный контакт. Данный штамм распространен только на американском континенте, добавили в Роспотребнадзоре.

Есть и другие штаммы вируса, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Она встречается в большинстве стран мира, включая Россию. ГЛПС за последние 48 лет в РФ встречается ежегодно, однако ситуация остается стабильнй и контролируемой. Основные носители — рыжие полевки.

Эксперты Роспотребнадзора заявляют о низкой вероятности того, что хантавирусы, вызывающие ГЛПС, начнут мутировать и передаваться от человека к человеку.

Заражение хантавирусом на лайнере

Ранее хантавирусом заразились несколько пассажиров на борту лайнера «МВ Хондиус», который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Трое погибли. Еще около 40 пассажиров покинули судно до объявления карантина, местонахождение многих из них пока неизвестно.

В данный момент на борту судна остаются около 150 человек. Сейчас лайнер следует к испанским Канарским островам.

Хантавирусы вызывают тяжелые заболевания, болезнь быстро развивается и может приводить к острой дыхательной недостаточности или поражению почек. Нередки летальные исходы. Среди симптомов: лихорадка, головная боль, мышечные боли, тошнота, усталость. Лечение направлено на ослабление симптомов.

