Пластик на обед: правда ли, что варка круп в пакетиках отравляет организм

Удобство порционных пакетиков для варки круп трудно переоценить: засыпал в кастрюлю, залил водой, достал через 15-20 минут — и гарнир готов. Никаких промываний, никакого риска, что рис пригорит.

Однако уже несколько лет в интернете гуляет тревожная информация: при кипячении пластик якобы выделяет токсины, которые попадают в еду, а оттуда — в организм. Мойка78 разобралась, что говорят официальные ведомства.

Что такое пластик для варки круп

Пакетики для варки круп делают не из того же пластика, что одноразовые стаканчики. Производители используют специальные виды пищевого пластика, которые должны выдерживать высокие температуры.

В Роспотребнадзоре поясняют: такой материал не растворяется в воде, не вступает в реакцию с кислотами и щелочами, выдерживает высокие температуры и не выделяет вредных веществ. Поэтому, по мнению ведомства, для здоровья они совершенно не вредны.

Позиция Роспотребнадзора

Ведомство, отвечающее за санитарно-эпидемиологическое благополучие, неоднократно высказывалось по этому поводу. Вывод Роспотребнадзора: пластик не разлагается в кипящей воде, не выделяет токсинов — такая продукция не несет угрозы здоровью.

Что показали исследования Роскачества

Независимая проверка качества подтверждает выводы санитарных врачей. В 2025 году Роскачество провело масштабное исследование гречневой крупы, проверив образцы по множеству параметров: микотоксины, пестициды, наличие насекомых.

Результат: гречка в пакетиках для варки не уступает по качеству и безопасности рассыпной крупе. Серьёзных различий не выявлено.

Мнение токсикологов

Медицинские эксперты также склоняются к тому, что паниковать не стоит. Пакетики можно спокойно кипятить и 20, и 40 минут — они сделаны из пищевого пластика, устойчивого к нагреванию. Однако есть важная оговорка: любой пластик в первую очередь вредит окружающей среде, а не человеку. Он разлагается десятилетиями и загрязняет планету. Ради сохранения природы лучше реже использовать одноразовую упаковку.

Что такое микропластик и стоит ли его бояться

Одна из главных причин беспокойства — микропластик. В интернете ему приписывают всё: от облысения до комы. Факты таковы:

  • Нет ни одного достоверного исследования влияния микропластика на человека. Все работы проводились на грызунах с очень высокими концентрациями, недостижимыми при обычном питании.
  • Даже если частицы пластика и попадают в организм при варке, их количество настолько мало, что ощутимого вреда они причинить не могут.

Важный нюанс: есть действительно опасные виды пластика. Например, полистирол (06/PS) — из него делают лотки для яиц, контейнеры для фастфуда, одноразовую посуду. При нагревании полистирол может выделять стирол — токсин и потенциальный канцероген. Но пакетики для варки круп делают не из полистирола, а из термостойких полиэтиленов. Путать их не стоит.

Что на самом деле нужно проверять в крупе

Вместо беспокойства о пластике эксперты советуют обращать внимание на реальные риски, связанные с качеством самой крупы.

  • При выборе крупы в магазине проверяйте: упаковка должна быть целой, внутри — никакого мусора, насекомых или личинок, зёрна — примерно одинакового цвета и размера.
  • Опаснее пластика — микотоксины (плесневые грибки), которые действительно могут появиться при неправильном хранении.

За удобство платит экология, а не здоровье

Роспотребнадзор и Роскачество сходятся во мнении: варка круп в порционных пакетиках безопасна для здоровья человека. Пластик, используемый для таких пакетов, устойчив к нагреванию и не выделяет вредных веществ при приготовлении пищи.

Опасения по поводу микропластика сегодня не имеют достаточных научных оснований. Если для вас на первом месте удобство — можете спокойно продолжать пользоваться пакетиками. Если беспокоитесь об экологии — возвращайтесь к варке рассыпной крупы.

