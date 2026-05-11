Кардиологи будут принимать петербуржцев без записи 14 мая в ТРЦ «РИО»

В Петербурге стартовала Неделя борьбы с гипертонией, горожане смогут получить консультации кардиологов без предварительной записи.
Неделя борьбы с артериальной гипертонией проходит в городе с 11 по 17 мая, она приурочена к Всемирному дню борьбы с гипертонией, который отмечают 17 мая.
Как сообщили в Смольном, центральным событием станет прием кардиологов на «Территории здоровья» в ТРК «РИО» 14 мая с 16:00 до 20:00. Всем желающим измерят артериальное давление, проконсультируют по вопросам текущего лечения, при необходимости направят на дальнейшее обследование.
Там же в 16:00 пройдет лекция «Профилактика и лечение артериальной гипертонии».
