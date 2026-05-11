Хирург Сейфуллаев рассказал, как в России меняют тактику здорового питания

От /

В России решили изменить подход к пропаганде здорового питания.

Фото: pxhere
Вместо строгих рамок потребления сахара и соли, которые вызывают только напряжение и желание нарушать правила, теперь делают ставку на осознанный выбор. Полезные продукты должны привлекать не своей «правильностью», а вкусом, сопоставимым с фастфудом. Это касается и школьных столовых, и больниц.

Челюстно-лицевой хирург Фуад Сейфуллаев в беседе с RuNews24.ru объяснил, что жесткие запреты бесполезны. Ранее, на этапе Стратегии-2025, удалось сократить трансжиры, однако сам подход «запретителя» себя исчерпал. Если человеку непонятно, почему ему нельзя есть колбасу и пить сладкую газировку, он просто заменит их на такие же вредные продукты, просто другие.

По этой причине с 2026 года упор делается на стимулы. Производителей через субсидии поощряют создавать не просто диетические, а действительно вкусные продукты, а также вводят понятную «светофорную» маркировку.

По мнению эксперта, важно не просто заменить в меню соль на пряности. Родителей и персонал нужно учить, как с ранних лет беречь здоровье сосудов. Вместо позиции строгого взрослого лучше занять позицию наставника. Сейфуллаев подчеркнул, что сообщение должно быть не «это нельзя», а «посмотри, это поможет тебе оставаться энергичным и ясно мыслить до старости».

Такой подход сложнее, чем ввести налог на сахар, но только он способен воспитать осознанное отношение к долголетию, считает специалист.

Прокрутить вверх