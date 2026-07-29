Онищенко разъяснил, почему России не грозит эпидемия ВИЧ

Заместитель президента Российской академии образования (РАН) Геннадий Онищенко объяснил, почему пророчество ООН о всемирной эпидемии ВИЧ не коснется России.
По словам эпидемиолога и академика РАН Геннадия Онищенко, в федеральном бюджете заложены средства на лечение ВИЧ-инфицированных, а производство препаратов налажено. Об этом сообщает ТАСС.
28 июля был опубликован доклад Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), прогнозы которого удручающие: эксперты выразили мнение, что дальнейшее сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ может привести к всплеску эпидемии.
Особенно тревожно ситуация может развиваться в странах Африки.
Заболеваемость ВИЧ в России
В июле Роспотребнадзор опубликовал новую статистику заболеваемости по стране за 2025 год.
Общий показатель заболеваемости составил 31,23 случая на 100 тысяч человек, что на 13,4% меньше, чем в 2024 году, и на 40% ниже среднемноголетнего уровня, указано в государственном докладе ведомства.
Лидерами по уровню заболеваемости за минувший год стали Чукотка, Иркутская область и Алтайский край.
В апреле 2026 года Минздрав заявлял, что заболеваемость ВИЧ в России находится на историческом минимуме.