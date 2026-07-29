Первую фазу испытаний онковакцины «Энтеромикс» планируют завершить до конца года

Завершение первого этапа клинических исследований онковакцины «Энтеромикс» планируется до конца 2026 года.
Препарат разработали на основе нескольких энтеровирусов.
В конце 2025 года стало известно о начале первого клинического исследования вакцины «Энтеромикс». Ученые начали изучать переносимость и определять оптимальные дозы препарата. Только после завершения этих работы можно будет переходить на II и III фазу, где оценивают терапевтический эффект на большем количестве пациентов. После этого препарат выпустят на рынок.
Российские онковакцины
В России идет разработка сразу нескольких онковакцин. Ранее в Минздраве рассказывали, в чем их разница.
Также продолжаются исследования персонализированной мРНК-вакцины от рака. Ее подбирают индивидуально для пациенты после проведения генетического обследования образца опухоли. Специалисты таким способом будут выявлять область генетического «сбоя» и на основе этой информации подбираться необходимый состав вакцины.
Вакцины от рака планируют включить в полис обязательного медицинского страхования.