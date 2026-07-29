Первую фазу испытаний онковакцины «Энтеромикс» планируют завершить до конца года

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Завершение первого этапа клинических исследований онковакцины «Энтеромикс» планируется до конца 2026 года.

Жанровое фото: abn.agency
По словам вирусолога, академика РАН Сергея Нетесова, в ходе доклинических испытаний препарат показал высокую эффективность. Ученый выступил на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика», пишет ТАСС.

Препарат разработали на основе нескольких энтеровирусов.

В конце 2025 года стало известно о начале первого клинического исследования вакцины «Энтеромикс». Ученые начали изучать переносимость и определять оптимальные дозы препарата. Только после завершения этих работы можно будет переходить на II и III фазу, где оценивают терапевтический эффект на большем количестве пациентов. После этого препарат выпустят на рынок.

Российские онковакцины

В России идет разработка сразу нескольких онковакцин. Ранее в Минздраве рассказывали, в чем их разница.

«Энтеромикс» воздействует на опухолевые клетки с помощью энтеровирусов, которые начинают разрушать злокачественные образование. Для подбора такой вакцины у пациента будут брать образец опухоли, чтобы в лабораторных условиях определить нужный энтеровирус.

Также продолжаются исследования персонализированной мРНК-вакцины от рака. Ее подбирают индивидуально для пациенты после проведения генетического обследования образца опухоли. Специалисты таким способом будут выявлять область генетического «сбоя» и на основе этой информации подбираться необходимый состав вакцины.

мРНК-вакцину уже применили на первом пациенте — 60-летнем жители Курской области с меланомой кожи. После получения лекарства он чувствовал себя хорошо.

Вакцины от рака планируют включить в полис обязательного медицинского страхования.

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