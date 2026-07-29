В Ленобласти нашли в два раза больше зараженных боррелиозом клещей, чем в Петербурге

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Ученые исследовали риски подхватить болезни от клещей в Ленобласти, Петербурге и странах Европы.

Фото: Pxhere

Российские эпидемиологи пришли к выводу, что доля переболевших клещевой лихорадкой в Ленобласти сопоставима со статистикой Дании и Нидерландов.

Исследование опубликовали в издании «Тропическая медицина и инфекционные заболевания». Согласно нему, жители Ленобласти сталкиваются с инфекцией в два раза чаще, чем петербуржцы. Ученые искали бактерию, которая вызывает особую форму боррелиоза. Она переносится клещами и вызывает тяжелое состояние с высокой температурой, головной болью и мышечной болью.

В исследовании принимали участие ученые Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и университета имени И.М. Сеченова. Изучали распространенность бактерии в регионе.

За два года специалисты проверили более 1,5 тысячи клещей. Зараженными в Ленобласти оказались около 5%, в Петербурге — менее 2%. Среди мышей и полевок носителей бактерий в Ленобласти нашли 40%, в городе — 14%.

Ученые также изучили кровь почти четырех тысяч добровольцев. Среди жителей Ленобласти антитела к инфекции выявили у 2,2%, у петербуржцев — только у 1%.

Где чаще всего клещи нападают на людей в Петербурге и Ленобласти

За неделю в больницы из-за укусов клещей обращаются в среднем около 1000 человек. При этом на Ленобласть приходится около 70-80% всех нападений, на Петербург — около 10%.

В середине июля самыми «кусачими» районами Ленобласти стали Приозерский, Выборгский и Всеволожский. В Петербурге — Курортный, Выборгский и Пушкинский.

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