В Ленобласти нашли в два раза больше зараженных боррелиозом клещей, чем в Петербурге

Ученые исследовали риски подхватить болезни от клещей в Ленобласти, Петербурге и странах Европы.
Российские эпидемиологи пришли к выводу, что доля переболевших клещевой лихорадкой в Ленобласти сопоставима со статистикой Дании и Нидерландов.
В исследовании принимали участие ученые Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и университета имени И.М. Сеченова. Изучали распространенность бактерии в регионе.
Ученые также изучили кровь почти четырех тысяч добровольцев. Среди жителей Ленобласти антитела к инфекции выявили у 2,2%, у петербуржцев — только у 1%.
Где чаще всего клещи нападают на людей в Петербурге и Ленобласти
За неделю в больницы из-за укусов клещей обращаются в среднем около 1000 человек. При этом на Ленобласть приходится около 70-80% всех нападений, на Петербург — около 10%.
В середине июля самыми «кусачими» районами Ленобласти стали Приозерский, Выборгский и Всеволожский. В Петербурге — Курортный, Выборгский и Пушкинский.