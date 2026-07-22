Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от миелолейкоза

Биофармацевтическая компания зарегистрировала первый в России оригинальный препарат для лечения хронического миелоидного лейкоза.
В компании «Фармасинтез» отметили, что «Сибкордия» стала первым российским препаратом в области онкогематологии, созданным внутри страны по полному циклу — от разработки молекулы и клинических испытаний до выпуска. Клиническая программа проводилась в нескольких странах. Компания намерена развивать экспорт препарата. Поставки на зарубежные рынки запланированы с 2028 года.
Что такое хронический миелоидный лейкоз
Это злокачественное заболевание крови и костного мозга, при котором нарушается нормальное кроветворение. В костном мозге начинается бесконтрольное размножение незрелых клеток миелоидного ростка, они накапливаются и вытесняют здоровые ростки. Из-за этого в крови падает уровень эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, что приводит к анемии, инфекциям и кровотечениям.