Психолог Миллер рассказала, когда тяга к сладкому выдает депрессию

Иной раз депрессия и выгорание заставляют есть сладкое.
Когда сладкое становится симптомом депрессии
Многие считают любовь к сладкому безобидной слабостью, однако если шоколад нужен не для радости, а чтобы просто протянуть день, психика подает сигнал бедствия. Проблема перерастает в клиническую, когда тяга становится навязчивой и нелогичной. Сахар дает мгновенный прилив энергии и дофамина, и мозг быстро учится использовать этот способ для заглушения тревоги. Но уже через полчаса уровень глюкозы падает, и тревога возвращается с новой силой — так образуется порочный круг.
Помимо депрессии, сахарная зависимость часто оказывается маской для эмоционального выгорания или генерализованного тревожного расстройства. В таких состояниях организм из-за повышенного уровня кортизола требует быстрой подпитки.
Психолог предостерегает от жестких диет — они только усилят внутренний голод. В момент желания съесть что-то сладкое стоит спросить себя: «Я действительно хочу есть или мне страшно, одиноко, грустно?» Если ответ — второе, то проблема не в сахаре, а в отсутствии чувства безопасности, и решать ее стоит с психотерапевтом, а не через холодильник.