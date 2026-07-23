Психолог Миллер рассказала, когда тяга к сладкому выдает депрессию

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Иной раз депрессия и выгорание заставляют есть сладкое.

Фото: PxHere
Психолог Александра Миллер рассказала, что потеря способности радоваться, постоянная усталость и скрытая депрессия провоцируют мозг искать быстрый дофамин в сладком. При подавленном состоянии вкусовые ощущения притупляются, и человек начинает бессознательно искать более яркие вкусы — кисло-сладкие или остро-сладкие, чтобы хоть как-то ощутить себя живым, сообщает издание «Абзац».

Когда сладкое становится симптомом депрессии

Многие считают любовь к сладкому безобидной слабостью, однако если шоколад нужен не для радости, а чтобы просто протянуть день, психика подает сигнал бедствия. Проблема перерастает в клиническую, когда тяга становится навязчивой и нелогичной. Сахар дает мгновенный прилив энергии и дофамина, и мозг быстро учится использовать этот способ для заглушения тревоги. Но уже через полчаса уровень глюкозы падает, и тревога возвращается с новой силой — так образуется порочный круг.

Помимо депрессии, сахарная зависимость часто оказывается маской для эмоционального выгорания или генерализованного тревожного расстройства. В таких состояниях организм из-за повышенного уровня кортизола требует быстрой подпитки.

Миллер выделяет несколько сценариев, в которых тяга к сладкому — не привычка, а симптом. При выгорании человек ест механически, не чувствуя вкуса, — так тело пытается вернуть себе ощущение реальности. Патология проявляется в потере контроля, чувстве стыда и замене едой сна или общения.

Психолог предостерегает от жестких диет — они только усилят внутренний голод. В момент желания съесть что-то сладкое стоит спросить себя: «Я действительно хочу есть или мне страшно, одиноко, грустно?» Если ответ — второе, то проблема не в сахаре, а в отсутствии чувства безопасности, и решать ее стоит с психотерапевтом, а не через холодильник.

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